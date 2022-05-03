"Элита" армии РФ боится воевать в Украине - перехват СБУ

Подразделения армии РФ, которыми так гордится Кремль, боятся украинских защитников.

Росгвардия, ОМОН бегут из Украины, чтобы не идти на смерть. / tv-gubernia.ru

"Элита" армии России не выдерживает сопротивления ВСУ, поэтому убегает обратно в Россию. О сущности подразделений, которыми гордятся в РФ, рассказал в телефонном разговоре российский боевик. Перехват диалога оказался в распоряжении СБУ.

По словам российского солдата, два месяца войны принесли потерь России больше, чем 4 года в Чеченских боях. "Элита" армии вовсе не оправдала надежд.

"Росгвардия, мусора, омоновцы… Они не хотят дальше идти. Вот эти всякие спецы нев*еб*нные, боевики наши, бл*дь, заднюю дали, уе*али в Россию," - жалуется оккупант по телефону.

В СБУ советуют последовать примеру "элиты" и побыстрее убежать к себе домой в РФ. По состоянию на 3 мая, украинские силы уничтожили 24 200 боевиков.

Ранее мы писали, что пограничники Сумской области рассказали, как выгоняли оккупантов с области. Несмотря на очищение Сумщины от "гостей", обстрелы не прекращаются с территории РФ.