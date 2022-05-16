В Киеве мошенники предлагали беженцам фейковое жилье

Им уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

В Киеве правоохранители разоблачили трех мошенников, которые обманывали внутренних переселенцев, предлагая им фейковое жилье в Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным досудебного следствия, фигуранты разместили в Интернете объявление про сдачу в аренду дома в Закарпатской области по цене 1500 гривен в сутки. Потерпевшие переводили на банковскую карту деньги, после чего злоумышленники переставали выходить с ними на связь и не выполняли взятые на себя обязательства.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 УК Украины. Установлено, что в марте фигуранты обманули 9 человек. Им уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве полицейские разоблачили и задержали 42-летнего местного жителя, который мошенническим путем присвоил гуманитарную помощь.

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