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В Киеве разоблачили мужчину, который оправдывал оккупантов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Киеве разоблачили мужчину, который оправдывал оккупантов
Иллюстративное фото / facebook.com/mvs.gov.ua/

В Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, 1954 года рождения, который в социальной сети оправдывал вторжение российских оккупационных войск в Украину. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным досудебного следствия, фигурант распространял в социальной сети публикации, в которых оправдывалось вооруженное вторжение российских войск в Украину. Правоохранители установили местопребывание мужчины и провели обыск в его помещении. В результате изъяты планшет и ноутбук, через которые он осуществлял противоправную деятельность.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который тоже оправдывал действия российских оккупантов в Украине.

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