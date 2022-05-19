В Киеве полиция задержала коллаборанта

Ему, согласно УК Украины, грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, который в социальных сетях призывал поддерживать российских оккупантов. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным следствия, фигурант размещал на странице в социальной сети публикации, в которых поддерживались действия российских оккупантов. Он также распространял пророссийскую пропаганду через один из мессенжеров. Кроме того, он публично призывал к изменению границ Украины.

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 6 ст. 111-1 УК Украины. Наказание по этой статье – от 10 до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении фигуранту подозрения в преступлении и об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, который оправдывал действия российских оккупантов в Украине. Ему, согласно УК Украины, грозит до 5 лет лишения свободы.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua