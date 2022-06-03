В Киеве фуникулер закрывают на ремонт

Киевский фуникулер закрывают на плановый ежегодный ремонт

В Киеве фуникулер закрывают на ежегодный ремонт, чтобы он был готов к принятию посетителей. Об этом сегодня сообщили в Киевской городской администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

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"Сейчас кроме консервации художественных элементов фуникулера стоит вопрос планового ежегодного ремонта, который должен проходить подъемник. Поэтому сейчас фуникулер закроется на плановый ремонт, чтобы по первому случаю открыть двери для посетителей", - поделился Поворозник.

Чиновник напомнил, что с начала полномасштабной агрессии РФ перед столицей стал вопрос о функционировании фуникулера не только как общественного транспорта, но и как достопримечательности.

По словам заместителя, вопрос консервации фуникулёра решили волонтеры. Витражи закрыли деревянными щитами, а также укрепили их огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами.

Напомним, что в Киеве призвали жителей не посещать пляжи и зоны отдыха. Также на время военного положения запрещена навигация маломерных судов на водных объектах.

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