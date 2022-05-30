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В КГВА отреагировали на слухи о возможном наступлении на Киев

Опасность для украинской столицы по-прежнему сохраняется
В КГВА отреагировали на слухи о возможном наступлении на Киев
Голова Київської військової адміністрації генерал Микола Жирнов / kyivcity.gov.ua

Фактических признаков формирования войск в Брянской и Курской областях РФ пока не наблюдается, однако, страна-агрессор может использовать для наступления и территорию Беларуси. Об этом сегодня заявил глава Киевской военной администрации генерал Николай Жирнов. 

Жирнов решил прокомментировать эту ситуацию, в связи с распространением в информационном поле слухов о повторном наступлении на Киев. 

“Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружение военной техники и материально-технических средств. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно”, - заявил глава КГВА.

Однако опасность для столицы сохраняется, поскольку Киев является приоритетной целью для захвата оккупантами, учитывая большое количество человеческого и материально-технического ресурса. При этом город готовится дать отпор вражеским войскам.  

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько киевлян погибло во время штурма города, а также какие разрушения принес "русский мир" Киеву.

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