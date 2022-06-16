У киевлянина нашли партию кокаина на 3,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Шевченковском районе Киева правоохранители задержали наркодилера, у которого изъяли партию героина на 3,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, киевлянин организовал поставки героина в Киев в особо крупных размерах и его сбыт. Правоохранители провели несколько оперативных закупок, после чего было решено задержать фигуранта.

Во время обысков у фигуранта изъяли почти 0,5 кг кокаина, приспособления для фасовки наркотиков, примерно 200 000 гривен, мобильные телефоны. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 3,5 млн гривен.

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Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств). Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Киеве точку сбыта наркотиков замаскировали под магазин брендовой одежды.

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Фото с места обыска / gp.gov.ua

Фото с места обыска / gp.gov.ua