Двое врачей незаконно выдавали рецепты на наркотики, заработав 5 млн грн

Об этом сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

В Киевской области правоохранители разоблачили двух врачей, которые за деньги выписывали рецепты на покупку медицинского метадона. Они успели "заработать" более 5 млн гривен, сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигуранты в 2020-2021 годах выдавали рецепты на покупку медицинского метадона, препарата, который назначается участникам программы поддерживающей заместительной терапии. За каждый выписанный рецепт они получали 350 гривен.

Врачи успели незаконно выдать около 15 000 рецептов, в незаконный оборот введено 150 000 доз медицинского метадона. Они за это получили более 5 млн гривен.

Читайте также: На Прикарпатье будут судить банду наркоторговцев

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц) ч. 2 ст. 319 (Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям – 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре полицейские обезвредили этническую банду грабителей.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua