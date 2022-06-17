Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Киеве запретили громкую музыку и использование пиротехники

Подобные громкие звуки негативно влияют на состояние местных жителей
В Киеве запретили громкую музыку и использование пиротехники
Киев. Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Киеве вводится запрет на использование пиротехники, громкое пение и трансляцию музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры. Об этом сегодня сообщили в КГВА со ссылкой на поручение главы Киевской городской военной администрации Николая Жирнова. 

Читайте также: В Генштабе рассказали, есть ли угроза нового наступления на Киев

"...Поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрете зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользования другими громкоговорящими установками", - указано в документе.  

Такое решение связано с тем, что в условиях войны и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины плохо влияет на психоэмоциональное состояние жителей столицы. 

Отметим, что в Киеве также проводятся и другие специфические мероприятия, связанные с военными действиями на территории Украины. Так, в столице муниципальные пляжи и зоны отдыха проверяют на наличие взрывоопасных предметов водолазы и спасатели аварийной спасательно-водолазной службы.

Напомним, что в Киеве провели исследование качества воды на городских пляжах. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK