В Киеве запретили громкую музыку и использование пиротехники

Подобные громкие звуки негативно влияют на состояние местных жителей

В Киеве вводится запрет на использование пиротехники, громкое пение и трансляцию музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры. Об этом сегодня сообщили в КГВА со ссылкой на поручение главы Киевской городской военной администрации Николая Жирнова.

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"...Поручение о соблюдении режима тишины, в частности, запрете зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользования другими громкоговорящими установками", - указано в документе.

Такое решение связано с тем, что в условиях войны и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины плохо влияет на психоэмоциональное состояние жителей столицы.

Отметим, что в Киеве также проводятся и другие специфические мероприятия, связанные с военными действиями на территории Украины. Так, в столице муниципальные пляжи и зоны отдыха проверяют на наличие взрывоопасных предметов водолазы и спасатели аварийной спасательно-водолазной службы.

Напомним, что в Киеве провели исследование качества воды на городских пляжах.

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