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В Генштабе рассказали, есть ли угроза нового наступления на Киев

Российские власти могут изменить свою тактику в любой момент
В Генштабе рассказали, есть ли угроза нового наступления на Киев
Киев. Иллюстративное фото / EPA / UPG

На данный момент угрозы наступления оккупационных войск РФ на Киев нет. Однако не стоит исключать вероятность, что Россия может в любой момент изменить тактику. Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. 

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"В настоящее время со стороны противника на Киевском направлении признаков создания наступательных группировок не обнаружено", - поделился Громов. 

Он добавил, что враг уже привлек почти все свои сухопутные войска к вооруженной агрессии против Украины. Но его тактика может изменится. Например, противник может создать группировку для наступления по дополнительным направлениям, в том числе и на столицу. 

Отметим, что Россия раньше пыталась посеять панику на ранее освобожденных территориях, распространяя фейки о якобы готовящемся новом вторжении из Беларуси с наступлением на Киев. 

Также напомним, что в Киевской городской военной администрации показали, как столица готовится к обороне.  

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