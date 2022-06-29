В Киеве сохраняется ракетная угроза: жителей призвали не игнорировать сигнал тревоги
В КГГА напомнили, что в Киеве сохраняется опасность ракетных ударов, поэтому призвали жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Об этом сегодня написали в Telegram-канале КГГА.
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Там призвали жителей не забывать о соблюдении комендантского часа, который длится с 23:00 до 5:00. В это время запрещается:
• находиться на улице и других общественных местах;
• перемещаться по транспорту без пропуска или пешком.
Выходить разрешается, лишь чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также в комендантский час нужно соблюдать режим светомаскировки.
“Воздушная тревога объявляется, когда силы ПВО извещают о движении вражеских самолетов или есть подтверждение пуска ракет. В городе срабатывает электросирена. Также работают мобильные сервисы для оповещения о воздушной угрозе. Среди них – городское приложение “Киев Цифровой”, - поделились в администрации.
В Киеве есть также защитные сооружения гражданской обороны, и метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия.
Напомним, что вчера на территории киевского Национального ботанического сада им. Гришко пиротехники нашли боеприпасы времен Второй мировой войны.
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