В Киеве сохраняется ракетная угроза: жителей призвали не игнорировать сигнал тревоги

Жителей столицы призвали ответственно относиться к комендантскому часу и сигналам воздушной тревоги

В КГГА напомнили, что в Киеве сохраняется опасность ракетных ударов, поэтому призвали жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Об этом сегодня написали в Telegram-канале КГГА.

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Там призвали жителей не забывать о соблюдении комендантского часа, который длится с 23:00 до 5:00. В это время запрещается:

• находиться на улице и других общественных местах;

• перемещаться по транспорту без пропуска или пешком.

Выходить разрешается, лишь чтобы дойти до ближайшего укрытия. Также в комендантский час нужно соблюдать режим светомаскировки.

“Воздушная тревога объявляется, когда силы ПВО извещают о движении вражеских самолетов или есть подтверждение пуска ракет. В городе срабатывает электросирена. Также работают мобильные сервисы для оповещения о воздушной угрозе. Среди них – городское приложение “Киев Цифровой”, - поделились в администрации.

В Киеве есть также защитные сооружения гражданской обороны, и метрополитен круглосуточно выполняет функцию укрытия.

Напомним, что вчера на территории киевского Национального ботанического сада им. Гришко пиротехники нашли боеприпасы времен Второй мировой войны.

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