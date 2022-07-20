В Киеве ликвидировали группу, изготавливавшую и продававшую амфетамин

Об этом сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

В Киеве правоохранители задержали четверых участников преступной группы, которые изготавливали и сбывали амфетамин. Ежемесячно злоумышленники сбывали в столице 2 кг психотропного вещества, сообщил Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины.

По данным следствия, каждый из фигурантов отвечал за свое направление работы: поставка прекурсоров, изготовление амфтамина и сбыт. Нарколабораторию они оборудовали в квартире по месту жительства 37-летнего участника преступной группы. Он и занимался изготовлением запрещенного вещества.

Другие участники преступной группы фасовали амфетамин и сбывали его наркозависимым киевлянам при личных встречах. 41-летний участник преступной группы занимался покупкой прекурсоров и необходимого оборудования. Ежемесячно фигуранты получили 1 млн гривен.

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Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который арендовал склад, устроил в нем нарколабораторию и сбывал наркотики.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua

Фото с места обыска / npu.gov.ua