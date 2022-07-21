В Киеве мужчина организовал схему выезда уклонистов за границу

Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве организовали схему выезда уклонистов за границу / gp.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили 34-летнего жителя Киевской области, который организовал незаконную схему выезда за границу мужчин призывного возраста во время военного положения. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, фигурант предлагал мужчинам призывного возраста организовать беспрепятственный выезд за границу на основании документов про якобы обучение в высших учебных заведениях Польши. Свою "услугу" он оценивал в 1 600 долларов.

В частности, по такой схеме фигурант хотел переправить за границу мужчину призывного возраста. Его задержали во время получения 800 долларов от клиента.

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Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, бойцы ВСУ на юге за один день уничтожили шесть складов и командный пункт российских оккупантов.

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В Киеве организовали схему выезда уклонистов за границу / gp.gov.ua

В Киеве организовали схему выезда уклонистов за границу / gp.gov.ua

В Киеве организовали схему выезда уклонистов за границу / gp.gov.ua