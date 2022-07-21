Уничтожены шесть складов и командный пункт врага - ОК Юг

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за день выполнили более двухсот огневых задач на Южном направлении.

Обстановка в Южнобужской операционной зоне остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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Оккупанты продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу обороны, признаков создания ударных группировок нет.

"Силами усиленного взвода противник пытался провести контратаку в направлении Андреевки, а в районе Лозового предпринял попытку восстановить утраченное положение. Удачи не имел. Дважды парами Ми-8 враг наносил авиационные удары по Потемкиному и близ Ольгиного. Наших потерь нет", - уточняется в сводке.

В ответ украинские защитники нанесли десять авиационных ударов по врагу: три вертолетных и семь с применением бомбардировщиков и самолетов штурмовой авиации.

"Пять раз поражены вражеские опорные пункты, три раза - скопление живой силы и техники на Херсонщине, дважды попали в склады боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях", - отметили в ОК Юг.

Ранее в Пентагоне сообщили, что выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из 20 РСЗО уже переданы ВСУ.