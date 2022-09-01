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Стала известна причина едкого смога в Киеве

Сообщается, что в Киевской области тушат торфяные пожары.
Стала известна причина едкого смога в Киеве
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Спасатели тушат торфяные пожары в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. По этой причине киевлянам и жителям области рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщают на официальном портале КГГА.

В КГГА напомнили, что в случае задымленности стоит:

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  • ограничить пребывание на улице, а детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • закрывать окна, особенно ночью и ранним утром;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Добавляется, что если у появившейся одышки, кашель или бессонницы, необходимо обратиться к врачу.

Иллюстративное фото / facebook
Иллюстративное фото / facebook

Напомним, в Киеве ограничат работу заведений общепита. С 1 сентября в Киеве будут действовать ограничения по работе заведений общепита.

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