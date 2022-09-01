Стала известна причина едкого смога в Киеве
Сообщается, что в Киевской области тушат торфяные пожары.
Спасатели тушат торфяные пожары в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. По этой причине киевлянам и жителям области рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщают на официальном портале КГГА.
В КГГА напомнили, что в случае задымленности стоит:
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- ограничить пребывание на улице, а детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- закрывать окна, особенно ночью и ранним утром;
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Добавляется, что если у появившейся одышки, кашель или бессонницы, необходимо обратиться к врачу.
Напомним, в Киеве ограничат работу заведений общепита. С 1 сентября в Киеве будут действовать ограничения по работе заведений общепита.
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