Стала известна причина едкого смога в Киеве

Сообщается, что в Киевской области тушат торфяные пожары.

Спасатели тушат торфяные пожары в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области. По этой причине киевлянам и жителям области рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Об этом сообщают на официальном портале КГГА.

В КГГА напомнили, что в случае задымленности стоит:

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ограничить пребывание на улице, а детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

закрывать окна, особенно ночью и ранним утром;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Добавляется, что если у появившейся одышки, кашель или бессонницы, необходимо обратиться к врачу.

Иллюстративное фото / facebook

Напомним, в Киеве ограничат работу заведений общепита. С 1 сентября в Киеве будут действовать ограничения по работе заведений общепита.