Миссия МАГАТЭ прошла в "серую зону" - СМИ

Делегация организации продолжила путь после трехчасовой задержки на украинском блокпосту.

Миссия МАГАТЭ проехала в "серую" зону по дороге к Энергодару. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Сообщается, что во время проезда миссии были слышны выстрелы со стороны оккупантов. Представитель МАГАТЭ Фредрик Даль сообщил, что миссия была вынуждена задержаться примерно на три часа по пути в Энергодар, о чем написали в CNN.

"Генеральный директор Гросси лично провел переговоры с украинскими военными властями, чтобы иметь возможность продолжить работу, и он по-прежнему настроен на то, чтобы эта важная миссия прибыла на ЗАЭС сегодня", - рассказал он.

Ранее Зеленский призвал ЕС запретить роспропаганду. Он отметил, что российская пропаганда нацелена не только против Украины, но в целом против всех демократических ценностей.