Киевская ОВА поручила энергокомпаниям выйти на понятные графики отключений

Кроме того, компаниям было поручено обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение электроснабжения.

| Автор: Мальцева Ольга

После массированной атаки России по энергооборудованию Киевщины 19 декабря, ситуация начинает налаживаться. Компаниям "Укрэнерго" и "ДТЭК" было поручено как можно быстрее выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения и обеспечивать надлежащий объем мощности и равномерное ее распределение. Такой приказ был предоставлен на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба.

""Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрение графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины. Это отмечено отдельно", - говорится в сообщении.

Кулеба добавил, что уже сейчас ситуация, где не было света более 48 часов (Бучанский и Вышгородский, часть Обуховского и Фастовского районов), постепенно улучшается.

Кроме того, районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры.

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"В кратчайшие сроки будут развернуты дополнительные Пункты Несокрушимости и пункты обогрева в громадах. Будет обеспечен подвоз воды туда, где это необходимо. Хотя российские террористы делают все, чтобы истощить наши силы и посеять уныние, им это сделать не удастся. Наравне с несокрушимыми нашими военными, держим свой гражданский фронт", - написал Кулеба.

Напомним, в КГГА назвали причину сложной ситуации со светом в Киеве. Из-за поврежденных сетей и узлов, киевлянам не могут доставить питание в дома.



