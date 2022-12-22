Отрицающий зверства россиян в Буче священник пойдет под суд

В своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей оккупантами в Буче.

СБУ собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии римско-католической церкви в антиукраинской деятельности. Досудебное расследование завершено. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сообщается, что священник обвиняется в оправдании и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.

"Он публично оправдывал вооруженную агрессию России и отрицал военные преступления русских захватчиков против украинцев. В своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче. Кроме этого, настоятель призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и масс-медиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот - агитировал слушать только его из-за того, что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона", - говорится в сообщении СБУ.

Ранее Зеленский заявил, что РФ должна должна нести ответственность. Зеленский назвал свой визит историческим для отношений США и Украины, поблагодарил за поддержку и назвал новый пакет военной помощи Украины на 1,8 млрд долларов "хорошей новостью, с которой он вернется домой".