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Кот Степан из Харькова получил престижную премию в Каннах

Во время церемонии награждения World Influencers and Bloggers Awards были собраны средства детей, пострадавших от войны в Украине.
Кот Степан из Харькова получил престижную премию в Каннах
Кот Степан из Харькова получил престижную премию в Каннах / instagram.com/loveyoustepan

Известный харьковский кот Степан стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022. Соответствующие кадры появились в соцсети.

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На престижную награду кот был номинирован в апреле этого года. Первая в мире церемония награждения блогеров прошла в Каннах. В отеле Martinez собрались представители разных организаций, блогеры и инфлюэнсеры со всего мира. 

Кота Степана во время премии сопровождал известный TikTok-блогер Khaby Lame. 

"Спасибо вам всем ! Я очень, очень счастлив!" - сказано в сообщении кота Степана.

Ранее Зеленский познакомил Трюдо с сапером Патроном. Зеленский в присутствии Трюдо наградил украинских саперов, овладевших канадскими технологиями разминирования, среди них – знаменитый пес Патрон.

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