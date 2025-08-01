СБУ задержала агента ГРУ РФ, которая готовила прорыв российских ДРГ возле Сум

СБУ задержала агента ГРУ РФ, которая шпионила возле Сум и готовила прорыв ДРГ. Предательнице грозит пожизненное заключение.

| Автор: Мальцева Ольга

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки (ГРУ), которая способствовала подготовке диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) РФ к прорыву украинской границы в направлении Сум. Предательницей оказалась бывшая медсестра из Сумской области. Она была завербована российской спецслужбой через пророссийские Telegram-каналы. По заданию кураторов, женщина осуществляла разведку приграничных территорий, фиксируя места расположения блокпостов, опорных пунктов и других объектов Сил обороны Украины. Об этом сообщает СБУ.

С целью маскировки своей деятельности она оборудовала велосипед миникамерой, на котором передвигалась по приграничным селам. Видеозаписи и фотоматериалы с геолокацией передавались через зашифрованные каналы связи ее кураторам из ГРУ.

Полученные сведения российские оккупанты планировали использовать для поиска "слепых зон" в системе обороны, чтобы прорвать фронт, зайти в тыл украинских защитников и закрепиться на новых позициях перед выдвижением основных вражеских сил.

Контрразведка СБУ заблаговременно обнаружила шпионку, задокументировала каждый этап ее сотрудничества с агрессором и провела комплекс мероприятий для недопущения утечки информации и усиления безопасности пограничных объектов.

Задержание произошло во время очередной попытки фиксации важного объекта - женщина как раз снимала пограничный мост, который враг планировал использовать для проникновения ДРГ.

Следователи СБУ уже сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей. За преступление против государства ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

