ГУР разоблачило российского офицера, который координирует атаки дронами Shahed по Украине

Главное управление разведки Украины рассекретило личность подполковника РФ Руслана Негруба - командира бригады, которая запускает дроны Shahed по украинским городам.

| Автор: Мальцева Ольга

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало подробную информацию о российском военнослужащем, который непосредственно причастен к атакам дронами-камикадзе типа Shahed по украинским городам. По данным пресс-службы ГУР, речь идет о подполковнике Вооруженных сил РФ Руслане Негрубе.

Негруб возглавляет отдельную бригаду беспилотной авиации с кодовым названием "ГРОМ "Каскад"" (в/ч №35666-Б), которая дислоцируется в городе Кореневск Краснодарского края. Именно это подразделение осуществляет массированные запуски дронов типа Shahed по гражданской, гуманитарной и энергетической инфраструктуре Украины.

Согласно обнародованным данным, Руслан Владимирович Негруб родился 4 января 1983 года. Его паспорт: серия 9002 №447425, выданный 17 апреля 2003 года Моздокским РУВД в республике Северная Осетия-Алания. Образование получил в Ставропольском высшем военном авиационном инженерном училище.

Также стало известно о личной жизни командира: он женат на Надежде Ивановне Негруб (08.03.1981 г.р.), имеет сына, которому исполнилось 20 лет. Семья проживает по адресу: Ставропольский край, город Буденновск, улица микрорайон Северный, дом 1, квартира 76.

Обнародование таких данных, как отмечают в разведке, является частью информационной операции для идентификации и привлечения к ответственности лиц, непосредственно участвующих в террористических действиях против Украины.

