Зеленский призвал Россию к прямым переговорам на уровне лидеров

Президент Владимир Зеленский призвал Россию перейти к переговорам на уровне лидеров, отметив готовность Украины к прямому диалогу.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому руководству с призывом перейти от технических консультаций и обмена публичными заявлениями к переговорам на высшем уровне, чтобы продемонстрировать настоящую готовность прекратить войну. Об этом глава государства сообщил в своем обращении в социальных сетях.

"Мы слышим сигналы со стороны России. Если эти заявления - настоящее проявление намерения достойно завершить войну и установить долговременный мир, а не очередная попытка выиграть время и ослабить давление санкций, то Украина еще раз подтверждает: мы готовы к встрече на уровне лидеров в любой момент", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что ключевые решения в России принимаются не техническими делегациями, а лично высшим политическим руководством, и это очевидно не только для Украины, но и для всего мира. По словам Зеленского, инициатива о переговорах на уровне лидеров уже звучала со стороны США, и Украина ее поддержала. Теперь слово - за Москвой.

Напомним, Россия заявила о готовности к миру, но условия не изменила - Путин. Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, но настаивает на старых требованиях.