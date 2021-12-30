Украинцев старше 60 лет начнут прививать третьей дозой, – Кузин

Данную меру рекомендовали эксперты, вскоре она будет введена приказом Минздрав, сказал он.

Замминистра здравоохранения и главный санврач страны Игорь Кузин заявил, что украинцев старше 60 лет начнут прививать от коронавируса третьей бустерной дозой. Его слова передает "Суспiльне".

Читайте также: Эксперт рассказал, когда COVID снова атакует Украину

Так, Кузин объяснил, что на прошлой неделе прошло заседание национальной технической группы экспертов. На нем рассматривалась возможность более широкого использования бустерной прививки

"…и было принято решение о применении бустерной дозы для лиц пожилого возраста, старше 60 лет", – отметил он.

Читайте также: Петиция об отмене обязательной вакцинации: Зеленский дал ответ

Пожилые граждане смогут получить третью дозу вакцины через шесть месяцев после получения второй дозы. Данное решение будет введено в действие соответствующим приказом министерства здравоохранения, подчеркнул чиновник.

Он указал и на тот факт, что бустерную дозу уже вводят медикам. Ее получили свыше трех тысяч медицинских работников.

Как объяснил Кузин, вакцинальный комплекс становится более эффективным при получении дополнительной дозы вакцины. Например, в случае с новым COVID-штаммом "Омикрон" эффективность обычного вакцинного комплекса падает на 30%, речь идет о риске заболеть, умереть или попасть в больницу. Третья прививка позволяет восстановить уровень защиты от коронавируса до заявленного.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не будет тотальных локдаунов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.