Облил дочку бензином и поджег: Буковинца посадили на 11 лет

16-летняя девушка получила ожоги лица, шеи и рук

В Черновицкой области суд приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за попытку убить жену и трех своих детей. Об этом сообщает областная прокуратура.

Читайте также: Житель Запорожья живьем сжег бывшую девушку

В ходе следствия выяснилось и затем в суде удалось доказать, что в январе 2020 года 38-летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял ссору со своей женой. 16-летняя дочь супругов вступилась за мать, что еще сильнее разозлило мужчину.

"Взял бутылку с бензином, облил комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь, огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места совершения преступления", - рассказали в прокуратуре.

Читайте также: На Одесчине мужчина поджег свой дом, а затем подорвал себя гранатой

В результате произошедшего девушка получила ожоги лица, шеи и обеих кистей.

Отмечается, что на суде буковинец так и не признал свою вину. Решением суда он признан виновным в покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 УК Украины). Следующие 11 лет он проведет в тюрьме.

Напомним, жителя Харьковщины посадили на 10 лет за попытку сжечь живьем жену. Женщина попала в больницу с 50% ожогами тела, но спасти ее не удалось, она скончалась.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.