ОАСК открыл дело по иску Януковича к Верховной Раде

Янукович просит суд установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего президента Виктора Януковича к Верховной Раде, который зарегистрировали 6 декабря текущего года. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, рассмотрение дела с вызовом сторон состоится 16 февраля 2022 года в 10:15.

Напомним, Янукович просит суд установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

Нужно отметить, что в определении суда указан адрес для переписки с Януковичем - Ростов-на-Дону (Российская Федерация).

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Ранее стало известно, что украинские правоохранители сообщили Януковичу о новом подозрении в преступлении. Теперь ему инкриминируют создание и управление организованной преступной группой.

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