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ОАСК открыл дело по иску Януковича к Верховной Раде
Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего президента Виктора Януковича к Верховной Раде, который зарегистрировали 6 декабря текущего года. Об этом в своем Telegram-канале рассказала представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.
По ее словам, рассмотрение дела с вызовом сторон состоится 16 февраля 2022 года в 10:15.
Напомним, Янукович просит суд установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.
Нужно отметить, что в определении суда указан адрес для переписки с Януковичем - Ростов-на-Дону (Российская Федерация).
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Ранее стало известно, что украинские правоохранители сообщили Януковичу о новом подозрении в преступлении. Теперь ему инкриминируют создание и управление организованной преступной группой.
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