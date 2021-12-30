Нардеп купил телеканал и задекларировал его как подарок родителей

Мама и папа подарили Алексею Ковалеву целый телеканал

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у бывшего депутата Дмитрия Добродомова "4 канал" за 4,4 миллиона гривен и задекларировал его как подарок от родителей. Соответствующие сведения нардеп указал в своей декларации от 29 декабря.

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Как следует из документа, 24 декабря депутат Алексей Ковалев получил в подарок 50% уставного капитала ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева и еще 50% от Натальи Ковалевой. Стоимость каждого из "подарков" – 2 181 755 гривен.

Кроме того, в этот же день нардеп получил от всё того же Ивана Ковалева в качестве подарка 39% уставного капитала ООО "Ар Ти Ай Продакшн". Это презент оценен в 195 000 гривен.

Напомним, НАПК выявил в декларации Медведчука недостоверные сведения на рекордную сумму. Народный депутат не задекларировал недвижимости и автомобилей стоимостью более 73 млн грн.

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