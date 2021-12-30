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В Украине полностью привиты 91% учителей — Шкарлет

Большая часть учителей добросовестно сделали две прививки от коронавируса и поэтому могут работать. Остальных отстранили от работы.
 |  Автор: Шароди Диана
В Украине полностью привиты 91% учителей — Шкарлет
7,5 тыс школ ушли на каникулах, еще больше 100 школ Украины на "дистанционке" / EPA / UPG

В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли почти 91% педагогов. Одну дозу получили 96,23% педагогов. Тем не менее, остается маленькая часть работников школ и лицеев, которые отказываются делать прививку даже под предлогом отстранения от должности без выплаты заработной платы. 

Об этом заявил глава МОН Сергей Шкарлет. 

"Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. По состоянию на 30 декабря 2021 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцининово уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек”,

— сообщил глава профильного министерства в четверг, 30 декабря. 

Области-лидеры по количеству вакцинаций среди учителей:

  • Днепропетровская - 96,08%.
  • Луганская - 95,62%.
  • Полтавская - 95,44%.
  • Черкасская - 95,39%.
  • Сумская - 95,36%.

Больше всего учителей с "зеленым" сертификатом в учебных заведениях:

  • специализированного образования - 96,72%;
  • профессионального профиля - 93,75%;
  • среднеобразовательного профиля - 92,87%;
  • дошкольного образования - 89,94%;
  • профессионального высшего профиля - 87,45%;
  • высшего профиля - 82,94%.

Семь с половиной тысяч школ уже ушли на зимние каникулы. 113 школ по состоянию на 30 декабря пребывают на дистанционной форме организации образовательного процесса из-за низких показателей вакцинации работников, высокой заболеваемости среди учащихся и по другим причинам. 

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Напомним, в января всех украинских школьников будут кормить по-новому. Подготовка к переходу на новые стандарты питания длилась больше года.

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