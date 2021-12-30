Вместо "Стены": Украина начала новую программу усиления границы с РФ

До 2024 года планируют потратить 36 миллиардов

Кабинет министров утвердил новую программу укрепления границы с Россией и Беларусью. На нее планируют потратить около 36 млрд гривен. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы на запрос РБК-Украина.

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Отмечается, что в настоящий момент в Украине реализуется программа обустройства границы, известная как проект "Стена". Она была запущена в мае 2015 года и должна завершиться 1 января 2022 года.

Вместо "Стены" будет запущена новая программа, рассчитанная до 2024 года. Ее утвердили 15 декабря, а в законную силу она вступила 29 декабря.

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В рамках этой программы планируется обустроить 1084 км границы с Беларусью и еще 1676 км границы с Россией. Также до 2024 года планируют полностью закончить обустройство границы с Молдовой и странами ЕС.

Как ожидается, при полностью обустроенных рубежах государственный бюджет получит дополнительно 100-150 млрд гривен, которые сегодня теряются из-за контрабанды.

Напомним, в Украине создали Стратегию управления лесами. Стратегия рассчитана на ближайшие 15 лет.

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