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Санкции против Порошенко: В СНБО оценили вероятность

Пока официальных запросов на введение санкций против экс-президента никто не подавал
 |  Автор: Юрий Кобзар
Санкции против Порошенко: В СНБО оценили вероятность
Пока санкций для Порошенко никто не предлагал / УНИАН

Если появится проект решения о введении санкций СНБО в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, "голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса". Об этом заявил на брифинге в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, в настоящее время ни одно из пяти ведомств, которые имеют полномочия инициировать санкции СНБО, соответствующие документы не подавало. Если документы будут поданы, тогда их обязательно рассмотрят на заседании.

"Будут ли приниматься решения или нет, это зависит от членов СНБО. Для того чтобы решение было принято, должно быть две трети голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно относительно этого вопроса", - заявил Данилов.

Напомним, на прошлой неделе ГБР уведомило Петра Порошенко о подозрении в государственной измене. Следствие считает, что экс-президент во время своей каденции организовал покупку угля у боевиков "ЛДНР".

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