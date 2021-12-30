Доходы украинцев выросли почти на 7% - Госстат

Сбережения украинцев увеличились на 9,4 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23,3 тыс. грн.

Реальные располагаемые доходы украинцев в третьем квартале 2021 года выросли на 6,8%. Рост ускорился в сравнении со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, доходы населения составили 1 221,8 млрд гривен, расходы – 1 212,4 млрд гривен.

В структуре доходов 45,8% составляет зарплата, социальные выплаты - 29,3%, смешанный доход - 22,7%, доход, полученный от собственности, - 2,2%.

Сбережения украинцев за этот период увеличились на 9,4 млрд грн.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23 325 гривен.