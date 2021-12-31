Смертельное ДТП в Харькове: 16-летнего водителя отдали под суд

Автомобиль Infiniti под управлением подростка выехал на перекресток под красный сигнал светофора

Авария произошла в октябре этого года / khar.gp.gov.ua

Правоохранители закончили досудебное расследование и передали в суд уголовное дело в отношении 16-летнего водителя, который устроил смертельное ДТП в Харькове в конце октября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

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Согласно финальной версии следствия, вечером 26 октября 16-летний парень за рулем автомобиля "Инфинити" проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. В результате произошло столкновение с автомобилем "Шевроле Авео".

На месте аварии скончался водитель "Шевроле Авео". После ДТП 16-летний водитель и трое пассажиров "Инфинити" были доставлены в больницу. Уже находясь в больнице, водитель позвонил в полицию и сообщил об угоне своей машины.

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"В ходе расследования установлено, что на момент ДТП автомобиль "Инфинити" был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы", - подчеркнули в прокуратуре.

Таким образом, подростка обвиняют по двум статьям уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК), и заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УК).

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В прокуратуре отметили, что в настоящее время правоохранители параллельно расследуют действия родителей, которые пустили подростка за руль автомобиля. Это дело расследуют по ст. 287 УК (допуск к управлению машиной лица без прав), ст. 166 УК (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ч.1, ч. 3 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством).

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