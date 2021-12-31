30-летний житель Житомира наладил мощный канал сбыта наркотиков

Он покупал оптовые партии психотропных веществ и наркотиков в Интернете, а потом дома фасовал "товар" на дозы.

В Житомире правоохранители разоблачили 30-летнего местного жителя, который организовал мощный канал сбыта психотропных веществ и наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

По версии досудебного следствия, злоумышленник покупал оптовые партии психотропных веществ и наркотиков в Интернете, а потом дома фасовал "товар" на дозы. Запрещенные вещества фигурант лично сбывал наркозависимым жителям Житомира или делал так называемые "закладки".

По месту жительства злоумышленника обнаружили более 260 приготовленных к сбыту "доз" каннабиса, амфетамина и психотропного вещества PVP. По предварительным подсчетам, правоохранители изъяли более 5 кг наркотиков и психотропов, стоимость которых на "черном рынке" составляет более 1 млн гривен.

По данному факту следователи полиции отрыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины (Приобретение и хранение психотропных веществ и наркотических средств в больших размерах, с целью сбыта). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, полицейские Винницкой области разоблачили межрегиональную преступную группу, участники которой занимались сбытом метадона. Ее возглавляла 32-летняя женщина.

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Фото с места обыска / zhit.gp.gov.ua

Фото с места обыска / zhit.gp.gov.ua

Фото с места обыска / zhit.gp.gov.ua