В Сумах суд оправдал учительницу в деле о смерти школьника

Учительница организовала поездку, в ходе которой погиб ученик

В Сумах местный суд вынес оправдательный приговор учительнице, организовавшей в 2018 году поездку в Польшу для своих учеников, в ходе которой один школьник погиб, еще шестеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Трагедия произошла 13 мая 2018 года в Беларуси. Один из автобусов, в которых передвигалась группа, врезался в погрузчик, ехавший в попутном направлении. В этой аварии погиб 12-летний мальчик.

В ходе следствия полиция выяснила, что при организации поездки вместо "комфортабельного автобуса с двумя водителями", группу из 26 человек разместили в нескольких микроавтобусах. Причем их водители не имели лицензий на международные перевозки пассажиров.

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Поскольку организатором поездки была указана учительница, ее обвинили по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего). Однако суд посчитал, что доказательств вины в действиях женщины недостаточно. Учительницу оправдали.

Поскольку это суд первой инстанции, прокуратура еще может оспорить приговор в течение следующих 30 дней.

Напомним, в Харькове 16-летнего водителя отдали под суд за смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti под управлением подростка выехал на перекресток под красный сигнал светофора.

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