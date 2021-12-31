Украина удерживает весь европейский фронт - посол Эстонии

Украина вкладывает 6% своего ВВП в оборонный бюджет, ей нужна помощь от других государств-союзников, подчеркнул Каймо Кууск.

Украина в настоящее время удерживает весь европейский фронт. Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает ERR в пятницу, 31 декабря.

"Возможная оружейная помощь Эстонии Украине была очень хорошо принята в Киеве. Это символически важно для них. Даже если сумма может быть не очень большой, это показывает, что Украина не одинока, у нее есть друзья даже в самые трудные времена. Украина получает всю помощь прямо сейчас", - сказал Кууск.

Он добавил, что военная помощь от других государств-союзников сейчас крайне необходима Украине.

"Украина - страна, находящаяся в состоянии войны, и она вкладывает 6% своего валового внутреннего продукта в свой оборонный бюджет… Украина теперь фактически выступает за всю западную демократию", - резюмировал Кууск.

Напомним, что в Украину приедет президент Эстонии. Визит Алара Кариса запланирован на 2022 год. Карис назвал Украину страной, где ценятся демократические ценности.

Также сообщалось, что Эстония планирует поставить Украине Javelin и гаубицы. Эстония готова значительно увеличить поддержку Украины в связи с концентрацией российских войск у украинских границ.