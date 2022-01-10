В Украине за день почти две тысячи новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,6 млн случаев коронавируса.

В Украине в воскресенье, 9 января, медики зафиксировали 1 969 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. 89 человек умерли от осложнений.

Состояние здоровья 1 064 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их отправили в больницы.

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Больше всего новых случаев болезни в воскресенье зафиксировали в Киеве (398) и Харьковской области (192). Меньше всего – в Донецкой (8), Херсонской (12) и Луганской (13) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 704 442 случая СOVID-19. Выздоровели 3 514 786 человек (3 517– за минувшие сутки), а 97 325 – умерли от осложнений (89 – за минувшие сутки). Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 13 980 473 человека.

Вакцинацию 9 января проводили 317 мобильных медицинских бригад, 1 838 пунктов вакцинации и 381 центр вакцинации населения.

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Ранее стало известно, что в Украине первый человек, зараженный штаммом "Омикрон", уже выздоровел. В лаборатории подтвердили, что у него отрицательный ПЦР-тест.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/