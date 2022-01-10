Сутки в ООС: боевики два раза нарушили режим "тишины", пострадал солдат

Боевики использовали минометы, различные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки, 9 января 2022 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 2 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В частности, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле населенных пунктов Попасная и Катериновка. Они использовали минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, различные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В результате действий боевиков один украинский военнослужащий получил боевую травму. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Медики оценивают состояние его здоровья как стабильное.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь, заставив боевиков прекратить обстрелы.

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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что новое вторжение России в Украину закончиться для российских войск кровавой резней. По его словам, если Кремль примет решение о вторжении в Украину, то русские солдаты будут возвращаться домой в гробах.

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