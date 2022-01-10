Ночью в Украине ударят морозы до -15 — прогноз

Метеорологи предвидели, что столицу накроет резкое похолодание.

| Автор: Шароди Диана

В ночь с понедельника, 10 января, на вторник, 11 января, в столице ожидаются морозы до 15 градусов ниже ноля.

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Об этом информирует пресс-служба КГГА.

"После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15°C",

— сказано в сообщении.

В ведомстве уточняют, что коммунальные службы продолжают работать над тем, чтобы расчистить снежные заметы, которые образовались в результате осадков за последние несколько дней.

"С вечера на дорогах, мостах и тротуарах работает 345 единиц спецтехники. Среди них 121 единица - для очистки тротуаров и велодорожек",

— отметили в КГГА.

Днем 10 января в Киеве столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.

Погода 11 января в Украине

Таких сильных заморозков, по мнению Укргидрометцентра, в Украине 11 января не предвидится. Наиболее холодными областями остаются Ивано-Франковская (до -7), Волынская (до -7), Львовская (до -7), Полтавская (до -7), Черниговская (до -7), Сумская (до - 7), Днепропетровская (до -6). Во всех остальных регионах на несколько градусов теплее, погода облачная, на западе переменно облачная.

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Напомним, украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий.