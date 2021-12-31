Погода в Украине на 1 и 2 января: тепло, но штормовое предупреждение

Праздничные выходные в Украине будут довольно теплыми.

| Автор: Шароди Диана

Прогноз погоды на 1 и 2 января / depositephotos.com

В субботу, 1 января 2022 года, погоду в Украине будет формировать атмосферный фронт, который принесет с собой осадки преимущественно в виде дождя.

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Об этом информирует Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют на выходные, 1 и 2 января, разные регионы страны ждет усиления ветра и повышения температуры воздуха. Однако в воскресенье в поле повышенного давления осадков не прогнозируем. Температура воздуха начнет снижаться. Погода очень изменчива, поэтому всегда следите за нашими обновленными прогнозами.

Погода в Украине 1 января 2022 года

Суббота в восточных и северо-восточных областях снег с дождем, местами гололедица, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

На остальной территории дождь , температура ночью 0-5° тепла, днем ​​3-8°; Ночью в западных областях, днем ​​на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.

Погода в Украине 2 января 2022 года

2 января в Украине без существенных осадков, 3 января снег, на западе - с дождем.

Температура ночью 0-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, в понедельник на Левобережье ночью 9-14° мороза, днем ​​1-6° мороза, в западных областях ночью около 0°, днем ​​1-5° с отметкой выше ноля.

Укргидрометцентр сообщает, что на дорогах украины прогнозируется гололедица, поэтому водителей просят быть осторожными, и не нарушать скоростной режим.

Напомним, 31 декабря Румынию всколыхнуло землетрясение, толчки от которого дошли даже до Украины.