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Погода в Украине на 1 и 2 января: тепло, но штормовое предупреждение
В субботу, 1 января 2022 года, погоду в Украине будет формировать атмосферный фронт, который принесет с собой осадки преимущественно в виде дождя.
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Об этом информирует Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют на выходные, 1 и 2 января, разные регионы страны ждет усиления ветра и повышения температуры воздуха. Однако в воскресенье в поле повышенного давления осадков не прогнозируем. Температура воздуха начнет снижаться. Погода очень изменчива, поэтому всегда следите за нашими обновленными прогнозами.
Погода в Украине 1 января 2022 года
Суббота в восточных и северо-восточных областях снег с дождем, местами гололедица, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
На остальной территории дождь , температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; Ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.
Погода в Украине 2 января 2022 года
2 января в Украине без существенных осадков, 3 января снег, на западе - с дождем.
Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в понедельник на Левобережье ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза, в западных областях ночью около 0°, днем 1-5° с отметкой выше ноля.
Укргидрометцентр сообщает, что на дорогах украины прогнозируется гололедица, поэтому водителей просят быть осторожными, и не нарушать скоростной режим.
Напомним, 31 декабря Румынию всколыхнуло землетрясение, толчки от которого дошли даже до Украины.