Германия ведет "морально неправильную" политику, - посол

Украинское посольство призывает Германию пересмотреть свою политику в вопросе военных поставок в Украину

Германия должна прекратить "морально неправильную" политику блокирования военных поставок в Украину. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

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"Украина требует от нового правительства Германии отбросить морально неправильную политику блокирования и немедленно предоставить Киеву оборонное вооружение для защиты от российской агрессии. Берлин несет такую ​​же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем", - написал посол.

Мельник отметил, что это же мнение он выразил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

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Следует отметить, что ранее украинский посол уже выразил сомнение, новое правительство Германии, сменившее кабинет Ангелы Меркель, откажется от политики своих предшественников в вопросе поставок оружия Украине.

Также, по его словам, информация о том, что Меркель лично блокировала поставки оружия Украине через механизм НАТО, стало "холодным душем" для многих в Украине.

Напомним, после отставки Меркель в начале декабря стало известно, что Меркель месяцами блокировала поставки оружия в Украину. Германия не только отказывалась поставлять свое оружие, но и запрещала это другим странам НАТО.

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