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Украина сократит срок действия COVID-сертификатов — на сколько

В Европейском Союзе решили сократить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса.
 |  Автор: Шароди Диана
Украина сократит срок действия COVID-сертификатов — на сколько
У тех, кто вакцинируется после 1 февраля, сертификат уже будет действителен 270 дней / EPA / UPG

Украина решила перенять опыт Евросоюза, и тоже планирует сокращение срока действия сертификатов. 

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Об этом заявила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в интервью телеканалу 1+1.

Украинский Минздрав уже работает над проектом решения, который позволит сократить срок действия сертификатов. Предположительно, нововведение начнет действовать с февраля 2022 года. 

Сообщается, что ранее срок "зеленого сертификата", который пациент получал после второй дозы вакцины, составлял 12 месяцев или 365 дней. Согласно нововведениям, сертификат будет действителен 9 месяцев — 270 дней. 

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", 

— констатировала Карчевич.

Напомним, в декабре 2021 года Еврокомиссия снизила срок действия COVID-сертификатов для путешествий. С 1 февраля 2022 года вместо 12 месяцев он будет действителен в течение 9 месяцев после последней прививки.

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