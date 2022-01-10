Украина - это не Казахстан. Кабмин исключает казахский сценарий

В Украине невозможны события по казахскому сценарию.

| Автор: Шароди Диана

Украина делает все для того, чтобы не повторился опыт Казахстана. По мнению Кабмина, он и не грозит / EPA / UPG

Украина не является частью постсоветской структуры, которая позволила осуществить фактический захват критической инфраструктуры в Казахстане. Именно поэтому применение казахского сценария в Украине является невозможным, считают в Кабмине.

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Такую позицию в понедельник, 10 января, высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время своего выступления в Брюсселе.

Свою позицию Стефанишина озвучила отвечая на вопрос, могут ли подобные беспорядки повториться в Украине.

"Украина проводит внутренние реформы, у нас есть мощная общественная платформа, единство в отношении осуждения российской агрессии против территории Украины. Мы не являемся частью никакой постсоветской структуры, которая как в случае с Казахстаном позволила внешнюю военную интервенцию и захват критической инфраструктуры. То есть мы проводим реформы, боремся с российской агрессией и с международным сообществом делаем все, чтобы осудить нелегальную деятельность агрессора",

— констатировала Стефанишина.

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Напомним, протесты в Казахстане начались еще 2 января 2022 года. Причина — с 1 января сжиженный газ, которым заправляют автомобили, подорожал в два раза. При этом, заработные платы и другие социальные выплаты так стремительно не выросли. Возмущенные жители вышли на улицы. Протест охватил более 10 регионов страны, больше всего — в Алматы.