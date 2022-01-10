МИД Украины отреагировал на протесты в Казахстане

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие, которое привело к массовым жертвам во время протестов в Казахстане. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

"Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

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Украинский МИД подчеркнул, что в критическое для народа Казахстана время важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и отказа от дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление инфраструктуры.

Кроме того, украинская сторона считает, что иностранные войска, которые размещены в Казахстане (в первую очередь войска РФ) должны уважать независимость страны, а их пребывание не должно выходить за рамки обозначенного ограниченного срока.

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Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В дальнейшем стало известно, что Россия направила десантников в Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране полностью восстановили порядок.

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