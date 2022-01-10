Дело Гео Лероса направили в суд, ему грозит до 3 лет тюрьмы

Этого народного депутата обвиняют в хулиганство и невыполнение судебного решения.

Сегодня, 10 января, следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Верховной Рады, которого обвиняют в хулиганство и невыполнение судебного решения, сообщила пресс-служба ГБР. Речь идет о народном депутате Гео Леросе.

4 ноября 2021 года Лерос во время выступления с парламентской трибуны показал неприличный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

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Второй эпизод касается неисполнения Леросом решения Киевского апелляционного суда от 11 августа 2021 года. Тогда суд признал "недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" информацию, которую депутат опубликовал 29 марта 2020 года на своей странице в Facebook.

Суд обязал нардепа опровергнуть ранее распространенную им информацию, опубликовав на своей Facebook-странице соответствующий текст. Однако, он этого не сделал. Действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 382 УК Украины - неисполнение судебного решения. Максимальное наказание по этим статьям – 3 года лишения свободы.

Напомним, ранее Лерос проиграл суд Денису Ермаку – брату главы Офиса президента Андрея Ермака. У себя в Facebook он заявлял, что брат главы ОП "барыжит государственными должностями". Это утверждение суд потребовал опровергнуть.

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