На Донбассе двое военных подорвались на мине — сводка

В отчете за 10 января штаб ООС отчитывается о жертвах в результате вооруженной агрессии России на востоке Украины.

| Автор: Шароди Диана

На Донбассе двое военных подорвались на мине / armyinform.com.ua

С начала суток 10 января незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из пострадавших — двое украинских военных. Они подорвались на мине.

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Об этом отчитывается пресс-центр штаба ООС в своей вечерней сводке в понедельник, 10 января.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью",

— сказано в сообщении.

Сообщается, что боевики больше всего стреляли в сторону населенного пункта Пески.

Боевики дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом в штабе добавили, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

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Напомним, 9 января 2022 года, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники 2 раза обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС. Боевики использовали минометы, различные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.