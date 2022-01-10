- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Украинский самолет Ан-225 повредил шасси при приземлении в Польше
Сегодня, 10 января, в Польше самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" повредил шасси при приземлении в аэропорту. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба ГП "Антонов".
В сообщении говорится, что этот инцидент произошел в аэропорту Жешува. На правой основной опоре шасси украинского самолета срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля". Однако, это не повлияло на безопасность полета и посадки.
Читайте также: Украинские стронгмены протянули самолет "Мрия" на 4 метра
Пресс-служба ГП "Антонов" подчеркнула, что после замены болтов работоспособность самолета будет полностью восстановлена, и он продолжит коммерческий рейс.
Напомним, ранее стало известно, что украинский самолет Ан-225 "Мрия", самый большой и грузоподъёмный самолет за всю историю авиации, возобновил полеты после планового техобслуживания. Командир экипажа Дмитрий Антонов показал впечатляющее видео взлета "Мрии".
Нужно отметить, что видео записано с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.