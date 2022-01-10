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Морозы до -19: в Украине резко изменился прогноз на ближайшие дни
Температура воздуха местами опуститься до -15…-17 градусов. Заморозки будут непродолжительными, по данным метеорологов, однако под холодный циклон попадут все области.
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Об этом информирует Укргидрометцентр.
Так, существенное похолодание придет в Украину в четверг, 13 января. Несмотря на то, что практически по всей стране будет солнечно или переменно облачно, температура будет стремительно опускаться.
Например, в Луганской области ночью температура воздуха опуститься до -12…14 градусов. При этом днем температура воздуха не сильно прогреется — будет -9 градусов мороза.
В Донецкой области температура воздуха опустится до -14 градусов, в Харьковской — до -16, в Сумской — до -19, в Черкасской — до -18 градусов. В западных регионах страны температура воздуха ночью задерживается на уровне -14 градусов.
Днем будет не сильно теплее. Местами от -5 до -8 градусов. "Теплее" всего будет в западных регионах — там днем до -2 градусов.
Отметим, что 13 января осадков в Украине не предвидится — сухо и солнечно.
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Напомним, украина сократит срок действия COVID-сертификатов. В Европейском Союзе решили сократить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса.