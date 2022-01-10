На Киевщине в ДТП погиб итальянец

От полученных травм иностранец скончался на месте происшествия. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Под Киевом жертвой аварии стал гражданин Италии / facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области, на 53 километре автодороги Киев-Овруч, в понедельник, 10 января, столкнулись автомобили Dodge Durango и Suzuki Swift. В результате погиб один из водителей, сообщила пресс-служба полиции региона.

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Как указано, авария случилась около 12 часов между поселком Дымер и селом Катюжанка.

"Произошло столкновение автомобиля Dodge Durango под управлением 45-летнего предпринимателя и автомобиля Suzuki Swift под управлением 67-летнего гражданина Италии",- уточнили правоохранители.

Жертвой ДТП стал иностранец, от полученных травм он скончался на месте. Водитель другого автомобиля не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего событию будет дана правовая квалификация.