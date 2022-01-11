Полицейским и спасателям повысят зарплату уже в феврале, - МВД

На фоне массовых увольнений полицейских Кабмин таки повысил им зарплаты

Бойцы Нацгвардии, работники полиции, пожарной, пограничной и миграционной служб получат прибавку к зарплате уже с февраля 2022 года. Повышение составит 10%. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на министра Дениса Монастырского.

Он отметил, что в государственных бюджетах последних двух лет не закладывались средства на повышение денежного довольствия работников структур МВД.

"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы", - сообщил Монастырский.

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По словам министра, деньги на повышение зарплат удалось получить благодаря спецоперации "Акциз", в рамках которой была развернута борьба против нелегальной торговли подакцизными товарами. По информации налоговой службы, только за два последних месяца 2021 года это дало дополнительные 2,3 млрд грн.

"Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует", - сообщил глава МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине массово увольняются полицейские, недовольные низкими зарплатами при высоких рабочих нагрузках.

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