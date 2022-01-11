В центре Харькова горела церковь

В Благовещенском соборе в Харькове 11 января утром возник пожар. Храм обесточен.

| Автор: Шароди Диана

Во вторник, 11 января, в Харькове на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора возник огонь. Пожар быстро потушили. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

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Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

"11 января в 08:45 в г. Харькове на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора в одноэтажном хозяйственном здании возник пожар",

— сказано в сводке.

Сообщается, что около 10 часов утра возгорание окончательно ликвидировали. К устранению огня привлекли 4 пожарных машины и 20 человек личного состава.

На данный момент из-за пожара храм обесточен. Место выявления огня уже обнаружили, тем не менее, причина возникновения чрезвычайной ситуации пока что исследуется. Но уже есть предположения.

"Это не коснулось абсолютно собора, пожар произошел в подсобном помещении - сарай. Там был щиток, который подсвечивает собор, было замыкание. Там не было ничего воспламеняющегося",

— поделился СМИ секретарь Харьковской епархии Михаил Кит.

Огонь возник в пристройке храма / news.bigmir.net

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Напомним, в Харьковской области в городе Балаклея в частном доме нашли трех мертвых человек. По предварительной информации, они отравились угарным газом, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.