Почта

Засыпало черным "глиттером": в Кривом Роге прошел металлический дождь

Нестандартное явление заметили жители и зафиксировали на видео.
 |  Автор: Шароди Диана
Засыпало черным "глиттером": в Кривом Роге прошел металлический дождь
"Глиттерный" дождь может быть обусловлен деятельностью местного завода / Скрин видео

Жители города Кривой Рог обнаружили на поверхностях автомобилей и построек черное блестящее вещество. Оно появилось сразу после снегопада, поэтому на белом снегу блестящее напыление было очень хорошо заметно. 

Читайте также: В Кривом Роге мать покончила с собой после самоубийства сына

Об этом сообщает местный Инстаграм-блог mykrivoyrog. 

На видео девушка держит влажную салфетку, которой только что протерла свою машину. На салфетке блестящее напыление, которое переливается, напоминая глиттер. 

"После сегодняшнего дождя вот такой осадок",

— сказано в описании. 

"Красота. Интересно, вся ли здесь таблица Менделеева? Друзья, чем мы дышим...",

— прокомментировала увиденное автор.

Данное видео спровоцировало массу комментариев.

"Арселор поздравляет с праздниками", "И такое с авто каждое утро. Если несколько дней не выезжать, это все цементируется и смыть можно только уксусом", "Это графит, он безвреден... Если им не дышать", "Это – глиттер для маникюра",

— пишут местные жители.

Большинство из них убеждены, что такое явление произошло из-за деятельности ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог", где недавно произошла чрезвычайная ситуация. Из — за разрушения дамбы техническая вода попала в трубопровод.

Напомним, ранее мы писали, какой будет зима в Украине - ожидается аномальное тепло.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK