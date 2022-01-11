Засыпало черным "глиттером": в Кривом Роге прошел металлический дождь

Нестандартное явление заметили жители и зафиксировали на видео.

| Автор: Шароди Диана

Жители города Кривой Рог обнаружили на поверхностях автомобилей и построек черное блестящее вещество. Оно появилось сразу после снегопада, поэтому на белом снегу блестящее напыление было очень хорошо заметно.

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Об этом сообщает местный Инстаграм-блог mykrivoyrog.

На видео девушка держит влажную салфетку, которой только что протерла свою машину. На салфетке блестящее напыление, которое переливается, напоминая глиттер.

"После сегодняшнего дождя вот такой осадок",

— сказано в описании.

"Красота. Интересно, вся ли здесь таблица Менделеева? Друзья, чем мы дышим...",

— прокомментировала увиденное автор.

Данное видео спровоцировало массу комментариев.

"Арселор поздравляет с праздниками", "И такое с авто каждое утро. Если несколько дней не выезжать, это все цементируется и смыть можно только уксусом", "Это графит, он безвреден... Если им не дышать", "Это – глиттер для маникюра",

— пишут местные жители.

Большинство из них убеждены, что такое явление произошло из-за деятельности ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог", где недавно произошла чрезвычайная ситуация. Из — за разрушения дамбы техническая вода попала в трубопровод.

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